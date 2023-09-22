"سم الفئران وبندقية صيد ومن أعلى الجسر".. تسجيل 3 حالات انتحار في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بتسجيل 3 حالات انتحار لشابين وفتاة في محافظتي البصرة وديالى.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً اقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى الجسر الإيطالي في البصرة"، مضيفاً ان "المحافظة شهدت حالة انتحار ثان لفتاة عبر استخدامها (سم الفأر)".

وفي ديالى، اشارت المصادر الى ان "شابا يبلغ من العمر 24 عاماً اقدم على الانتحار فوق سطح منزله بواسطة بندقية صيد وسقوط من أعلى السطح في حي التحرير اطراف بعقوبة".

واضاف ان "اسباب الانتحار غامضة وقيد التحقيق فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".