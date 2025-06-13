سماء العراق تتحول إلى ممر لصواريخ الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية

شفق نيوز/ مع تصاعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل وإيران، تحولت الأجواء العراقية خلال الساعات الأخيرة إلى ساحة عبور خطيرة لصواريخ وطائرات الطرفين المتحاربين، وسط غياب منظومة دفاع جوي متطورة قادرة.

وقالت مصادر أمنية عراقية لوكالة شفق نيوز إن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية في عدة مسارات، لتوجيه ضربات صاروخية إلى العمق الإيراني، بما في ذلك مواقع استراتيجية في طهران ومحيطها.

وفي المقابل، أطلقت إيران موجات من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى عبر الأجواء العراقية باتجاه العمق الإسرائيلي، حيث رُصدت عدة مسارات لهذه الصواريخ تمرّ عبر سماء مناطق عراقية مختلفة.

وأدى استخدام الأجواء العراقية بهذه الكثافة إلى سقوط أجزاء من حشوات صواريخ وخزانات وقود تابعة لصواريخ باليستية في مناطق مأهولة عراقية.

وأفاد مراسل شفق نيوز بأن أحد خزانات وقود الصواريخ سقط فوق منزل في منطقة الحسينية شمال بغداد، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية. كما وردت أنباء عن سقوط حطام صاروخي آخر قرب مناطق في غرب البلاد.

في الوقت ذاته، أفاد سكان محليون في بغداد وبابل وديالى وكركوك وسامراء بأنهم سمعوا دويّ أصوات قوية لإطلاق صواريخ وعبور مقذوفات في سماء مناطقهم.

وقال مصدر أمني إن "الأجواء العراقية تحولت عملياً إلى ممر لصواريخ الطرفين، وسط حالة من الاستنفار الأمني، لكن دون وجود وسائل فعلية لاعتراض أو تحييد هذه الصواريخ"، مشدداً على أن العراق يفتقر حتى اليوم إلى منظومة دفاع جوي حديثة أو شبكة متكاملة لحماية أجوائه من هذه التهديدات.

وأثارت هذه التطورات قلقاً متزايداً لدى السلطات والمواطنين على حد سواء، مع التحذير من احتمال تعرض المناطق السكنية العراقية لخطر متزايد في حال استمرار هذا الاستخدام المكثف لأجواء البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران المدني كإجراء احترازي، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار عبور الطيران الحربي والصواريخ فوق العراق.

ويشهد الشرق الأوسط منذ فجر الجمعة تصعيداً غير مسبوق، بعدما شنت إسرائيل هجمات جوية وصاروخية موسعة ضد أهداف في إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو إسرائيل.