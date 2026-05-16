إطلاقات مدفعية في بغداد بمناسبة تسلم الزيدي رئاسة الحكومة

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة "فرانس برس"، صباح السبت، بسماع دوي 3 انفجارات، في العاصمة العراقية بغداد، دون صدور توضيحات رسمية فورية بشأن طبيعتها أو أسبابها.

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر قولها إن أصوات الانفجارات سُمعت في عدة مناطق من المدينة، وسط حالة من الترقب الأمني.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد، ناجمة عن إطلاقات مدفعية بمناسبة تسلم علي الزيدي، رئاسة الحكومة الجديدة.