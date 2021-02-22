سقوط اربعة صواريخ داخل المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ مع انطلاق صافرات الانذار في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة صواريخ سقطت، مساء اليوم، ضمن محيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد"، مشيراً إلى "سماع صوت صافرات الانذار داخل المنطقة عقب الانفجارات".

وأوضح المصدر أن "المعلومات الاولية تشير الى ان مكان الانطلاق بالقرب من سكة القطار ضمن منطقة حي الجامعة"، مبيناً أن "احد الصواريخ سقط بالقرب من مقر الامن الوطني، فيما سقط الصاروخ الثاني بالقرب من قصر السجود".

وأشار المصدر إلى "تضرر عدداً من العجلات في مكان الحادث دون معرفة إن كان هناك خسائر بشرية".