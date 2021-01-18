خلال ساعات.. ثاني تفجير يضرب متاجر بيع المشروبات الكحولية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوقوع انفجار آخر استهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية ضمن ساحة الاندلس وسط بغداد، مبيناً أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية او اصابات، إلا أنه الحق اضراراً مادية.

وأوضح المصدر، أن قوات امنية قطعت الطريق المؤدي إلى الساحة وفرضت طوقاً على مكان الحادث، مشيراً إلى فتح تحقيق في ملابساته.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الاثنين، بوقوع انفجار استهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية في حي الجامعة قرب نفق الشرطة، دون تسجيل إصابات.

وتصاعدت مؤخراً حملات منظمة لاستهداف محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، حيث يدير معظم تلك المتاجر، مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

ولم تتبنَ جهة على وجه الدقة تلك الاستهدافات، إلا أنه وبنهاية العام الماضي، أعلنت جماعة "ربع الله" مسؤوليتها عن مداهمة مركز للمساج في بغداد والاعتداء الجسدي على النساء في الداخل.