فيديو.. اندلاع حريق بعد انفجار "قوي" في قاعدة حرير الجوية باربيل (تحديث)

شفق نيوز/ سمع دوي انفجار قوي داخل قاعدة حرير الجوية وفقا لشهود عيان أبلغوا مراسل وكالة شفق نيوز.

وتابع الشهود؛ انهم شاهدوا اندلاع حريق في القاعدة بعد الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار بعد استهداف قاعدة عين الاسد بطائرة مسيرة تم اسقاطها وفقا لمصدر أبلغ وكالة شفق نيوز بذلك.

وفيما يعتقد بأن دوي الانفجار في قاعدة حرير ناجم عن استهداف، يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان.