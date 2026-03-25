سماع دوي انفجار شمالي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار من المرجح أنه استهداف لمقر أمني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قصفاً جوياً استهدف قاطع الصينية في قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، سُمع دوي انفجاره في المنطقة ومن المرجح أنه استهدف مقراً للحشد الشعبي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، كشف قائممقام قضاء القائم، تركي محمد، عن تعرض سيطرة المشاريع في القضاء إلى قصف جوي، مؤكداً استهداف نقطة أمنية مشتركة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "سيطرة المشاريع، وهي نقطة مشتركة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي، تعرضت لقصف لم تُعرف طبيعته حتى الآن".

وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت في محيط الموقع المستهدف، مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة"، دون الكشف عن حجم الخسائر أو الأضرار الناجمة عن القصف حتى الآن.

وبعد وقت قصير من استهداف سيطرة المشاريع، أفاد مصدر أمني، بتعرّض سيطرة الكرابلة في قضاء القائم غربي الأنبار إلى قصف جديد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الثاني استهدف سيطرة الكرابلة، وهي نقطة أمنية مشتركة"، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.