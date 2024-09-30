سماع دوي انفجار شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، بسماع دوي انفجار شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الانفجار كان لصهريج وقود نتيجة خلل فني.

وفي غضون ذلك؛ أكد الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري؛ ان الصوت الذي سمع في منطقة البلديات في العاصمة بغداد قرب ما يسمى ( سوق الميت ) ناتج عن انفجار صهريج بحادث عرضي أثناء عملية صيانة ( لحام ).

وأضاف ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛أن الحادث أدى إلى إصابة 3 أشخاص كمعلومات أولية ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ضربة جوية.

ودعا الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية.