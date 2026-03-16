إسقاط صاروخ استهدف السفارة الأميركية وسط بغداد (تحديث)

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار ثانٍ في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة، مشيراً إلى أن السفارة الأميركية فعّلت منظومة الدفاع الجوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بصاروخ إلا أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاطه في محيطة المنطقة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل قليل أفاد مصدر أمني في بغداد بتعرض فندق الرشيد الواقع قرب المنطقة الخضراء لاستهداف بطائرة مسيّرة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الاستهداف طال الطوابق العليا من الفندق، فيما اقتصرت الأضرار على عجلتين كانتا متوقفتان داخل الكراج، نتيجة سقوط أجزاء من الطائرة المسيّرة عليهما".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته "عدم تسجيل إصابات بشرية جراء هذا الهجوم".

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الداخلية، أن مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة تحركت إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ بسقوط مقذوف فوق سطح فندق الرشيد، مؤكدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، كما لم تُسجل أية أضرار أخرى، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بهذا الشأن.