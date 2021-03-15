سماع دوي انفجارين أمام مقر الديمقراطي الكوردستاني في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بسماع دوي انفجارين يوم الاثنين أمام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة كركوك.

ولم تتوفر مزيد من المعلومات على الفور بشأن طبيعة التفجيرين وفيما إذا خلفا إصابات أو ضحايا.

ويأتي التفجيران بعد صدور أوامرٍ بإخلاء المقر اليوم الاثنين وتسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني تطبيقاً للتفاهمات بين بغداد وأربيل.

كما يأتي هذا التطور وسط تجمع العشرات من العرب والتركمان أمام المقر للمطالبة برفض تسليمه إلى الحزب الديمقراطي.

وما تزال العمليات المشتركة تشغل المقر، ومن المقرر إخلاءه في الفترة القادمة لتسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني الذي يعد صاحب المقر وكان يشغله قبل التوترات الناجمة عن استفتاء الاستقلال عام 2017.