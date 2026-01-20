سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية

شفق نيوز- نينوى

أفاد شهود عيان في ناحية ربيعة، شمال غربي محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات وتبادل إطلاق نار قرب منفذ اليعربية الحدودي، مؤكدين أن الأصوات مصدرها داخل الأراضي السورية ولم تسجل أي إصابات أو أضرار داخل الجانب العراقي.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "أصوات الانفجارات وإطلاق النار تركزت قرب الشريط الحدودي المحاذي لناحية ربيعة"، مبينين أن "الأحداث وقعت داخل العمق السوري ولم تمتد إلى الأراضي العراقية، وسط مراقبة دقيقة من القوات المنتشرة على الحدود".

وأوضح الشهود أن "هذه التطورات تشير إلى وصول وحدات من الجيش السوري إلى مناطق محاذية للحدود العراقية قرب منفذ اليعربية، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً".

وكان مصدر أمني في نينوى، قد كشف في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عن محاولة العشرات من أهالي قضاء سنجار التوجه نحو الحدود العراقية السورية عبر منفذ الفاو المغلق، تلبيةً لنداء "النفير العام" الذي أعلنته قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قبل أن تتدخل قوات حرس الحدود وتمنعهم من العبور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن المحتجين تجمعوا قرب معبر الفاو في سنجار وحاولوا التقدم باتجاه الأراضي السورية للمشاركة في القتال والتضامن مع مناطق روج آفا، استجابةً لدعوات أطلقتها "قسد" مساء أمس الاثنين.

وأوضح أن قوات حرس الحدود انتشرت في محيط المعبر ومنعت المحتجين من التقدم أو اختراق الشريط الحدودي، مؤكداً أن الإجراءات جاءت ضمن الحفاظ على أمن الحدود ومنع أي عبور غير قانوني.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.