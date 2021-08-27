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إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية بين حدود العراق والكويت (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T20:19:14+0000
إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية بين حدود العراق والكويت (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإطلاق صواريخ من داخل الأراضي العراقية مساء يوم الجمعة باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا 3 صواريخ من داخل أراضي العراق باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية في منفذ جريشان (سفوان من الجانب العراقي)".

وأضاف أن صاروخين اثنين سقطا في محيط القاعدة، وعبر الثالث القاعدة باتجاه الأراضي الكويتية. 

من جانبه، قال عباس ماهر قائممقام الزبير لوكالة شفق نيوز، "انطلقت 3 صواريخ من الجانب العراقي في ناحية سفوان، اثنان منها سقطا في الأراضي الكويتية قرب آبار النفط وواحد داخل العراق".

وأضاف أنه "لا معلومات عن استهداف اي قاعدة أمريكية حتى الآن".

وأشار ماهر إلى أن "قوات أمنية كبيرة ومن كافة الصنوف تحتشد على الحدود الكويتية العراقية في الوقت الحالي لكشف ملابسات الهجوم".

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