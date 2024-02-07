قصف جوي يدمر عجلة مدنية ومخزنا للحشد الشعبي في بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ ذكرت مصادر أمنية عدة، مساء اليوم الأربعاء، بأن قصف جويا يرجح أنه من طائرة مسيرة دمر عجلة مدنية تقل أشخاصا، فضلا عن مخزن للحشد الشعبي في منطقتين شرقي العاصمة بغداد.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن صاروخا استهدف سيارة نوع لاندكروزر كانت متوقفة بجانب الطريق في منطقة المشتل، ما أدى لتدميرها واحتراقها بالكامل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن السيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص، لم تعرف هويتهم بعد.

فيما قال مصدر أمني آخر، إن النيران اندلعت بإحدى العجلات المدنية شرق العاصمة، مرجحا ايضا استهدافها بطيران مسير.

وفي السياق أكد مصدر أمني، أن قصفا جويا استهدف مخازن تابعة للحشد الشعبي شرق العاصمة.

وبحسب المصدر، فإن مخزن الحشد الشعبي بمنطقة البلديات تم استهدافه بضربتين جويتين.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الامنية أغلقت الطرق المؤدية الى مناطق المشتل وحي اور و البلديات شرقي بغداد، لافتا الى انتشار أمني مكثف حول وداخل تلك المناطق.