دوي انفجارات مجهولة يهز البصرة.. وأنباء عن استهداف صاروخي لمواقع حدودية

أفاد شهود عيان في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات قوية هزت مناطق واسعة خارج الحدود الإدارية للمحافظة، أقصى جنوبي العراق.

وبحسب معلومات أولية تداولتها مصادر محلية، فإن أصوات الانفجارات ناتجة عن استهداف صاروخي طال مواقع في الجانب الكويتي، ما أدى إلى اهتزازات أرضية خفيفة شعر بها سكان مركز مدينة البصرة.

وفي سياق متصل، سُمع دوي انفجارات مماثلة من جهة منفذ "الشلامجة" الحدودي مع إيران، وسط حالة من الترقب لمسؤولي الأمن في المحافظة لتحديد طبيعة الهجمات ومصادرها الدقيقة.