"سلسلة سرقات" في كركوك.. سطو على 4 منازل خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن سارقاً مجهولاً أقدم على تنفيذ سلسلة سرقات طالت أربعة منازل في منطقة واحد حزيران قرب ساحة "الحصو والرمل"، وذلك خلال يوم واحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إحدى السرقات شملت مبلغاً مالياً قدره ثلاثة ملايين دينار، إضافة إلى محبس ذهب وهاتف محمول"، مشيراً إلى أن "هذا المنزل كان واحداً من أربعة منازل تعرضت للسرقة في ذات الفرع السكني".

وأشار إلى أن "طريقة تنفيذ السرقات تحمل ذات النمط، ما يرجّح أن الفاعل واحد، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة الجاني".

كما طالب المصدر، سكان المنطقة بـ "توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية دورياتها في المنطقة لطمأنة المواطنين".