سلسلة حوادث دموية في بغداد.. مشاجرة عائلية وانتحار وقتل بالرصاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع مشاجرة بين أب وابنه في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، حيث تطورت المشاجرة إلى استخدام الابن سلاحًا أبيض (سكين) ضد والده.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الابن قام بطعن والده عدة طعنات في منطقة الظهر والرأس، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار، مشيرا الى نقل الوالد إلى المستشفى في حالة خطرة.

وفي حادث آخر، أفاد المصدر بوقوع حادث انتحار في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد، حيث أقدم رجل تولد 1984 على إطلاق النار على نفسه من سلاح مسدس، مؤكدا رفع الجثة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

كما شهدت مدينة الصدر، شرقي بغداد، حادثًا آخر، حيث فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم على مدني يستقل دراجة نارية في قطاع 47، ما أسفر عن مقتله على الفور، موضحا أن الأجهزة الأمنية تقوم بالبحث عن المنفذين.

وفي حادث منفصل، ذكر المصدر الأمني أيضًا وقوع حادث انتحار آخر في منطقة حي العامل غرب بغداد، حيث أقدم شاب تولد 1993 على شنق نفسه بواسطة (لفاف) معلق بسقف غرفته، ولم تُعرف بعد أسباب الانتحار، وتجري السلطات تحقيقًا في الحادث.