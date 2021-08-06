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مسلحون يهاجمون مقرباً من الحشد بديالى ووفاة طفلة بـ"لدغة عقرب" في واسط

Category: أمـن

Date: 2021-08-06T13:15:35+0000
مسلحون يهاجمون مقرباً من الحشد بديالى ووفاة طفلة بـ"لدغة عقرب" في واسط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في خانقين بمحافظة ديالى، يوم الجمعة، باصابة صاحب مكتب عقارات مقرب من الحشد الشعبي بهجوم مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "3 مسلحين يستقلون دراجة نارية هاجموا باطلاقات نارية صاحب مكتب عقارات يدعى(حازم الشكرجي) في شارع المزرعة وسط خانقين ما سبب إصابته ونقله الى مستشفى خانقين".

واضاف، ان "المهاجمين لاذوا بالفرار وان الاجهزة الامنية تواصل البحث عنهم وفتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث".

يذكر أن الشكرجي اعتقل قبل نحو شهرين خلال زيارته لمحافظة السليمانية بسبب تشابه أسماء وأطلق سراحه فيما بعد ما تسبب بتظاهرات لجماعات مقربة من الحشد أمام مبنى اسايش السليمانية والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب المعلومات فإن الشكرجي من المقربين من الحشد الشعبي وقياداته.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بمصرع طفلة في محافظة واسط بسبب لدغة عقرب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفلة ريحانة مثنى كريم من قضاء بدرة شرقي محافظة واسط، توفيت بسبب لدغة عقرب وانتشار السم في جسدها".

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