سلاح منفلت يدخل خط الخلافات على إدارة مؤسسة إعلامية في العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي بمحافظة البصرة جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بأن مسلحين اقتحموا مبنى إحدى المؤسسات الإعلامية في المحافظة بسبب خلافات على إدارتها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافات على إدارة مؤسسة المربد الإعلامية (أحد فروع مؤسسة بي بي سي البريطانية في الشرق الأوسط) في محافظة البصرة، انتهت باقتحام الإدارة القديمة على رأس قوة مسلحة لإجبار العاملين على مغادرتها".

وأضاف المصدر، أن "شجاراً حصل بين الحماية الأمنية للمؤسسة الحالية والقوة المقتحمة، انتهى بسقوط أحد الأشخاص جريحا".

وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية دخلت بمفاوضات بين الطرفين، لأجل حل النزاع وديا"، مشيرا إلى أن "هذا الاقتحام هو الثاني للمؤسسة خلال الفترة الأخيرة".

من جانبها، أوضحت قيادة عمليات البصرة، حقيقة قيام مسلحين باقتحام مؤسسة المربد الإعلامية.

وذكر قائد العمليات، اللواء الركن علي الماجدي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحديث عن اقتحام مؤسسة المربد غير صحيح إطلاقا، وخلاصة الحديث هو خلاف إداري بين إدارتين سابقة وحالية، فضلا عن دخول إحدى الموظفات المنتهي عملها في المؤسسة من أجل المطالبة باعادتها إليه، مع زوجها الذي بقي خارج المؤسسة ولم يدخل إطلاقا".

وأشار الماجدي، إلى أن "القوات الأمنية لم تدخل في أي مفاوضات مع المسلحين كما أشيع للأمر بل المخالف يتم اعتقاله على الفور"، مردفاً بالقول "لن نسمح بأب مظاهر مسلحة داخل البصرة".

وختم حديثه بالقول إن "قائد الشرطة البصرة والقوات الأمنية التابعة للمحافظة، تطوق الآن مكان المؤسسة ولن تسمح بأي خرق للعاملين فيها".