سلاح جوي غربي يصل العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، استلام الدفعة الأولى من طائرة "كركال" الفرنسية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم استلام طائرتين تم التعاقد عليها في وقت مسبق مع فرنسا، وستلحقها دفعات اخرى ستصل تباعاً خلال هذا العام والعام المقبل.

وبحسب بيان سابق لوزارة الدفاع العراقية، فقد اعتبر طائرات "الكراكال" واحدة من أفضل الطائرات في العالم، كما يُمثّل دخولها ضمن منظومة تسليح الجيش العراقي دعماً لسلاح طيران الجيش، كونها تستطيع أداء مختلف المهام وبمختلف الظروف الجوية الصعبة، وبمقدورها أداء المهام القتالية بمهارة عالية، وبمختلف التضاريس والأجواء، وفق ما جاء في البيان.