سلاح الجو العراقي يوجه ضربة لـ"وكر إرهابي" في حاوي العظيم

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن قصف الطيران الحربي أوكاراً لتنظيم (داعش) في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى احدها يضم مفرزة من عناصر التنظيم.

وقالت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دك صقور الجو الأبطال أوكاراً للإرهابيين في حاوي العظيم بمحافظة ديالى"

وأضاف البيان أن "أحد هذه الأوكار كان بداخله مفرزة مكونة من 5 إرهابيين".