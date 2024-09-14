سلاح الجو العراقي ينفذ 3 ضربات جوية على اوكار لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ نفذ سلاح الجو العراقي يوم السبت، ضربات استهدف اوكار لتنظيم داعش في منطقة جبلية بين ديالى وصلاح الدين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن سلاح الجو العراقي نفذ أكثر من 3 ضربات استهدفت أوكار مهمة تضم عناصر وقيادات بتنظيم داعش في منطقة جبلية تسمى "سنكول" بالمثلث الحدودي بين كفري وديالى وطوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

واضاف المصدر؛ ان المنطقة المستهدفة هي منطقة فراغ امني بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.

وأشار إلى ان القصف نفذ بناءً على معلومات استخبارية دقيقة والمعلومات الاولية تفيد بأنه استهدف الأهداف المرصودة.

وفي هذه الأثناء، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، تفاصيل الضربة عبر طائرات F16 استهدفت فيها مضافة في سلسلة جبال بلكانه قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل من فيها من عناصر إرهابية.