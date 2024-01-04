سلاح الجو العراقي ينفذ ضربة جوية على مواقع لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتنفيذ ضربة جوية على مواقع لداعش من قبل سلاح الجو العراقي، في محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، "طائرة F16 تابعة لسلاح الجو العراقي، نفذت ضربة جوية واحدة داخل منطقة وادي شاي تحديدا ما بين قرية زكلاوة وقرية الصمود، في محافظة كركوك".

وأضاف المصدر أن "الضربة استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، أو معرفة حصيلة الضربة الجوية".

من جانبها؛ أكدت قيادة العمليات المشتركة، بأن صقور الـF16 نفذوا قصفاً جوياً على ما وصفته "اوكار العدو" في وادي الشاي بمحافظة كركوك، وحققوا إصابات مباشرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمعلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وبنضج استخباري عالي المستوى واستمرارا للعمل الأمني في مواجهة الإرهاب واستهداف اوكاره وعناصره ومضافاته وجه صقور الـF16 إصابات مباشرة لاوكار الارهاب في وادي الشاي /قاطع عمليات كركوك".

وأضافت أن "صقورنا حققوا بهذه العملية إصابات مباشرة".