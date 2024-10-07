سلاح الجو العراقي يقصف وكراً بداخله 6 عناصر لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين، قيام سلاح الجو العراقي بقصف وكر بداخله عدد من الارهابيين ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استمراراً في النهج التعرضي وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش الإرهابية المنهزمة، وثأراً لشهداء كركوك، ووفقاً لمعلومات دقيقة وبجهد استخباري نوعي متميز من الرجال الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F16 ضربات جوية ناجحة استهدفت خلالها وكراً للإرهابيين في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضاف البيان؛ أنه "بناء على المعلومات المتوافرة فإن الوكر المستهدف كان بداخله 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".