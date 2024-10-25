سلاح الجو العراقي يقصف "مضافة" لتنظيم داعش شرقي صلاح الدين (فيديو)

شفق نيوز/ نفذ سلاح الجو العراقي يوم الجمعة، غارة جوية على مضافة تابعة لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة/ خلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال المتابعة الفنية المكثفة لمدة أربعة أيام، والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز من الرجال الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وعمقها في عموم قواطع المسؤولية، الذي أثمر عن تحديد أماكن وتحركات مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر داخل مضافة في قاطع (بلكانه) ضمن قاطع شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان؛ أنه "بعد مقاطعة وتحليل المعلومات، وتكثيف الجهد الفني من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 بالساعة 1750 من اليوم الجمعة غارة جوية دقيقة وناجحة حولت المضافة الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين وقتلهم، وبناء على المعلومات الدقيقة فإن هذه المضافة تحتوي أيضا أسلحة واعتدة ومواد متفجرة، فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة".