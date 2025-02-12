سلاح الجو العراقي يقتل 7 إرهابيين في كركوك وقاطع الجزيرة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، أن سلاح الجو العراقي تمكن من قتل سبعة إرهابيين من تنظيم داعش، في ضربتين جويتين في محافظة كركوك وقاطع الجزيرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني نقلاً عن قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق والتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني وجهد ومراقبة مستمرة وتخطيط من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة كانت بالمرصاد لمفرزة مكونة من خسمة إرهابيين داخل مضافة عبارة عن كهف شمالي راوه ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وتابعت: "على إثر هذا الرصد الدقيق نفذت طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة دمرت المكان المستهدف بالكامل وقتل من بداخله فضلاً عن تدمير أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة".

من جانبها أعلنت قوات القيادة المركزية "CENTCOM" يوم الأربعاء، عن مشاركتها القوات العراقية، بشن ضربة جوية ضد داعش، في محيط محافظة كركوك، وقتل عنصرين من تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في 10 شباط/فبراير، تم تمكين قوات الأمن العراقية من قبل الولايات المتحدة، شنت قوات القيادة المركزية (CENTCOM) غارات جوية دقيقة في محيط كركوك، العراق، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش".

ولفتت إلى أن "الإزالة الأولية بعد الضربة عثرت على قتلى عناصر داعش، وحزام انتحاري متفجر، ومواد متفجرة، ومكونات أسلحة دمرت في الضربة".

وبينت أن "العملية التي تقودها قوات داعش هي جزء من حملة هزيمة داعش المستمرة لتعطيل قدرات داعش وتدهورها، وتفكيك شبكاتها الهجومية، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش. مكنت فرقة العمل المشتركة للتحالف - عملية العزم المتأصل (CTF-OIR) ISF أثناء العملية من خلال توفير الدعم الفني والاستخبارات".

وختمت بالقول: "لا يزال داعش يشكل تهديدا للمنطقة وخارجها، وستواصل القيادة المركزية، إلى جانب الشركاء والحلفاء، ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة".