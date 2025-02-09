سلاح الجو العراقي يستهدف مضافة داعشية في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاحد، استهداف مضافة لتنظيم داعش في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقا لمعلومات دقيقة وجهد نوعي من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم استهداف مضافة للإرهابيين بداخلها عدد من مجرمي عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الشجعان بطائرات F_16".

واضاف البيان "أن الانتصارات والعمليات النوعية تتوالى من قبل قواتنا الأمنية البطلة وسنواصل العمل الأمني المكثف للخلاص من الإرهاب الداعشي أينما يكون".