سلاح الجوي العراقي يقصف وكرا لتنظيم داعش في جبال حمرين

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، بأن سلاح الجو العراقي قصف وكراً لتنظيم داعش وأجهز على 4 عناصر ارهابية بداخله في جبال حمرين.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد جهد استخباري مميز من مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال المتابعة المكثفة من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة على مدار يومين متواصلين فقد تم تحديد موقع مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك مع الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين، وعلى ضوء هذه المعلومات الدقيقة وبالساعة 1820 من اليوم السبت، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربة موجعة استهدفت خلالها هذه المفرزة الإرهابية مما أدى إلى مقتل عناصرها وتدمير الوكر الذي كانوا يتمركزون به".

وأضاف البيان، "كما أسفرت هذه الضربة بحسب المعلومات المتوافرة عن تدمير أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية ومتفجرة".