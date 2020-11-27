سلاح الجريمة "بلوكة".. القبض على قاتلي طفلة في العاشرة من عمرها في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة من مكافحة إجرام بغداد، يوم الجمعة، من القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة قتل بشعة بحق فتاة في العاشرة من عمرها في العاصمة بغداد.

وذكر بيان من مكافحة اجرام بغداد، أنها شكلت فريق عمل متخصص بعد ان احيلت اليها قضية تحقيق خاصة بحادث قتل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في الغزالية بمنطقة الهياكل تحديدا.

وأضاف البيان أنه تم الانتقال الى محل الحادث وإجراء الكشف فتبين مقتل الفتاة بواسطة صبة كونكريتية تم استخدامها للضرب على رأسها وأودت بحياتها.

وتابع أنه "من خلال التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية أثمرت الجهود عن التوصل إلى الجناة (متهمين اثنين) وتحديد أماكن تواجدهما وإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما ومواجهتهم بالأدلة المتحصلة ضدهما واعترافهم صراحةً بقيامهما بجريمة قتل الفتاة للثأر من أهلها لوجود خلاف معهم".

وأشار البيان إلى تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائياً امام انظار السيد قاضي التحقيق وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات تمهيداً لاحالتهم الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل.