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سكرتير القائد العام للقوات المسلحة يكشف تفاصيل إزالة السيطرات الأمني برصافة بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T08:55:02+0000
سكرتير القائد العام للقوات المسلحة يكشف تفاصيل إزالة السيطرات الأمني برصافة بغداد

شفق نيوز/ أعلن الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من رفع السيطرات الأمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقال البياتي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن المرحلة الأولى بدأت برفع سيطرة الموال باتجاه الجامعة المستنصرية تسهيلا للحركة العجلات والطلبة الدارسين وتنقل المواطنين.

وأضاف وسيتم رفع سيطرات جانب الرصافة تدريجيا وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع القوات الماسكة.

وفي وقت سابق من اليوم شرع قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، الثلاثاء، برفع اول سيطرة امنية من جانب الرصافة في بغداد.

وذكرت قيادة العمليات في بيان ان اول سيطرة تم رفعها في رصافة بغداد هي سيطرة الموال بتنسيق مع الجهد الفني برئاسة اللواء جاسم الزبيدي نائب قائد الفرقة الخاصة.

كما رفعت السلطات الأمنية سيطرة السفارة التركية بجانب الرصافة.

وكان قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، اعلن الخميس الماضي، عن توجه قيادته لرفع سيطرات جانب الرصافة "غير الضرورية".

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