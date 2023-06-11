"سكراب" متنفذ ينقل وحدة عسكرية بآمرها من جنوب بغداد لشمالها

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بأن أصحاب السكراب في العاصمة بغداد، تسببوا بنقل قائد عسكري رفيع ووحدته بأكملها من مناطق جنوب العاصمة إلى شمالها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "آمر لواء 25 فرقة 17 بالجيش العراقي، العقيد الركن علي عبد الرزاق، نُقل إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وذلك بسبب منعه مهربي السكراب من العبور من قاطعه".

والفرقة 17 في الجيش العراقي، إحدى التشكيلات العسكرية المكلفة بمسك الأرض في مناطق جنوب العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن "العقيد الركن، والآمرية بأكملها، جرى نقلهم من لواء 25 الفرقة 17، إلى الطارمية لمسك مناطق معينة ضمن القضاء شمالي العاصمة".