"سكتة قلبية" تنهي حياة جندي ومصرع طالب بسباق دراجة نارية مع صاحبه في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة جندي عراقي بسكتة قلبية، ومصرع وإصابة طالبي مدرسة كانا يتسابقان على طريق اربيل - كركوك شمال المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "جنديا يدعى احمد حسن احمد مواليد 1974 وهو منتسب في الفرقة 14 اللواء 51 الفوج الثاني توفي بسكتة قلبية".

وأضاف المصدر أن "قوة من الجيش نقلت الجثة الى المستشفى وجرى تسليم الجثة للطب العدلي تمهيدًا لتسليم الجثة لذويه".

وفي السياق اكد المصدر، أن "شابا في مرحلة الإعدادية ويدعى محمد سيران فرهاد مواليد 2006 كان يقوم مع صاحبه بسباق على طريق كركوك التون كوبري أمام جامعة الكتاب (40 كم شمال كركوك)".

واضاف "اثناء السباق وبسبب السرعة المفرطة انقلبت الدراجة النارية الاولى اسفر عنها مصرع الشاب الاول واصابة الثاني المدعو عبد المؤمن باهر وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب الى المستشفى للعلاج".