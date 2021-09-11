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سكان يحتجون على دخول قوة من الحشد إلى قضاء الفجر

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T19:30:59+0000
سكان يحتجون على دخول قوة من الحشد إلى قضاء الفجر

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، باحتجاج العشرات من سكان قضاء الفجر بمحافظة ذي قار منذ أمس الجمعة على دخول قوة من الحشد الشعبي إلى القضاء، مطالبين باستقالة مدير الشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الحشد الشعبي تستقل ٦ سيارات عسكرية دخلت إلى مركز قضاء الفجر للقاء أحد المقاولين".

وأضاف، "بعد انتهاء الاجتماع مع المقاول غادرت القوة دون أي مشكلة تذكر"، مردفاً بأن العشرات من سكان القضاء خرجوا بعد ذلك في احتجاجات متواصلة منذ يوم أمس على دخول تلك القوة للقضاء وطالبوا بإقالة مدير الشرطة.

ووفق المصدر، فإن "بعض أفراد العشائر في القضاء استغلوا الأمر لتصفية الحسابات مع مدير مركز شرطة القضاء"، مشيراً إلى أن بعض المحتجين من أبناء العشائر أطلقوا النار في الهواء خلال الاحتجاجات كاستعراض للقوة.

وبين المصدر، أن" قائممقام القضاء، مهدي شناوة يخوض حراكا كبيرا بين العشائر لتهدئة الوضع بين العشائر المطالبة بإقالة مدير مركز شرطة القضاء وبين عشائر أخرى تطالب ببقائه، كون المسألة تحولت الى شخصية بين الأطراف".

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