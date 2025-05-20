سكان يحبطون هجوماً مسلحاً على منزل جيرانهم الضابط جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 3 أشخاص حاولوا تنفيذ هجوم مسلح على أحد المنازل جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة مسلحين من اهالي قضاء الشطرة حاولوا اقتحام منزل ضابط أمن من اهالي ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، الا ان جيران الضابط قاموا باعتقالهم على الفور بعدما تمت محاصرتهم".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية قامت بتسلم الجناة من المواطنين، ونقلهم لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم".