سكان وقوات عسكرية يلاحقون اوكار "داعش" في جلولاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاحد، بانطلاق عملية امنية واسعة بمشاركة السكان والقوات العسكرية لملاحقة "اوكار داعش" شمالي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من لواء 20 في الجيش العراقي ووحدات الهندسة العسكرية ومكافحة الالغام وبمشاركة الاهالي شرعوا اليوم، بعمليات تفتيش شاملة في بساتين مناطق حوض الشيخ بابا، ( 15 كم شمال مدينة جلولاء)، بحثاً عن اوكار ومخابئ لتنظيم داعش على خلفية الهجمات المستمرة التي تتعرض لها القرى والمزارعون من قبل عناصر التنظيم التي تتخفى في البساتين"

وأضاف المصدر، أن "العمليات تهدف الى تطهير البساتين من عناصر داعش ومعاودة النشاط الزراعي المتوقف بسبب هجمات ومصائد داعش في البساتين والتي لحقت اضراراً مادية جسيمة طالت 80% من سكان مناطق شمالي جلولاء".

ولم تعلن المصادر الامنية الرسمية أي نتائج للعمليات حتى الان.

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء، تشهد اضطراباً أمنياً منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم "داعش" الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد، ( 70 كم شمال شرق بعقوبة)، ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.