سكان بغداد أمام ليلة "أمنية" ثانية

شفق نيوز/ نوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، عن ممارسة أمنية جديدة قالت إنها ستنفذ في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وأجرت القوات الأمنية العراقية، فجر اليوم الثلاثاء، ممارسة أمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد قطعت فيها غالبية الطرقات والشوارع والجسور الرئيسية بشكل مؤقت، ولكن سرعان ما أنهت تلك الممارسة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، حينها أن جانب الكرخ من العاصمة بغداد سيشهد ممارسة أمنية مماثلة.

وتأكيداً لذلك قالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف ليلة اليوم الثلاثاء ، ممارسة أمنية تدريبية ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".