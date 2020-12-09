سقوط 8 ضحايا ومصابين من الجيش في هجوم بالأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار غربي العراق، بشن مسلحين تابعين لتنظيم داعش هجوما مسلحا على نقطة للتفتيش في الأنبار، ما أوقع ضحايا ومصابين في صفوف قوات الجيش.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين لتنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش للواء 29 الفرقة السابعة في الجيش العراقي قضاء هيت غربي الأنبار".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة جنود ضحايا إضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح قرب وادي المرج في هيت".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من الفرقة السابعة شنت عمليات مداهمة وتفتيش في وادي المرج تحسباً من شن هجمات اخرى".