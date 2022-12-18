سقوط 8 ضحايا من القوات الأمنية بينهم ضابط بتفجير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بسقوط 8 ضحايا من قوات الشرطة الاتحادية بينهم ضابط بتفجير استهدف دورية عسكرية لهم جنوب غرب محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلتين للدورية أحداهما ناقلة جنود والأخرى عجلة عسكرية نوع "همر" في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك

وأضاف المصدر، أن التفجير أسفر عن سقوط 8 منتسبين ضحايا بينهم ضابط برتبة رائد.

وبين المصدر أن هناك عملية تفتيش ضمن منطقة الحادث، والقوة الموجودة لديها علم مسبق بوجود عبوات على الطريق، مشيرا إلى عدم الانتباه والدخول بدون تفتيش الطريق ادى الى انفجار العبوة على ناقلة المنتسبين.