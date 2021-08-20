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سقوط 8 جرحى بنزاع عشائري وشجار مسلح في نينوى وكركوك

Category: أمـن

Date: 2021-08-20T06:59:22+0000
سقوط 8 جرحى بنزاع عشائري وشجار مسلح في نينوى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان يوم الجمعة بسقوط جرحى إثر اندلاع نزاع عشائري في جنوب قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

ووفقا للشهود فإن نزاعا مسلحا نشب بين عشيرتين في قرية "عوسيجة" التابعة لقضاء مخمور أُستخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأشار الشهود إلى أن النزاع أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.

وفي كركوك أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإصابة شخص بجروح جراء نزاع مسلح.

وقال المصدر، إن شجاراً وقع بين شابين في منطقة "رحيم آوا" شمالي كركوك، مشيرا إلى إصابة شاب يُدعى ( س، ف ) وهو خياط في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن شرطة محافظة كركوك فتحت تحقيقاً بالحادث فيما لم يتمّ القبض على الشابين اللذين تشاجرا، منوها إلى نقل الشاب الجريح إلى مستشفى كركوك العام .

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