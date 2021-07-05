سقوط 7 ضحايا وجرحى باشتباكات بين الأهالي وداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بسقوط 5 ضحايا وجريحين في اشتباكات بين الاهالي وداعش شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش اختطفت اثنين من المدنيين في قرية (القلعة) في اطراف جلولاء ما دفع والد المخطوفين الى الاستنجاد باهالي قرية (ام الحنطة) في اطراف جلولاء وهرع الاهالي لمطاردة عناصر داعش وتحرير المخطوفين.

وتابع "عناصر داعش نصبت كميناً للأهالي في اطراف قرية (سيف سعد) التي تبعد 10 كم جنوب ناحية قره تبه و35 كم شمال جلولاء وهاجموهم بالأسلحة المتوسطة ما سبب مقتل 5 من الأهالي واصابة اثنين اخرين واحراق عجلة تقلهم، مؤكدا ان المخطوفين تمكنوا من الإفلات والهروب خلال الاشتباكات"

واشار المصدر الى ان الاشتباكات وقعت دون مشاركة القوات الامنية التي حضرت فيما بعد وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين.

وتشهد مناطق شمالي جلولاء هجمات وخروقات مستمرة منذ عام 2017 وحتى الان بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب البيشمركة.