"سيطرة وهمية" لداعش توقع 5 ضحايا في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط خمسة ضحايا بين قتيل وجريح يوم الأربعاء على يد مسلحي تنظيم داعش عبر نصب حاجز وهمي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من مسلحي تنظيم داعش نصبت سيطرة وهمية على مقربة من قرية قولايه القريب من جسر حلوان في قضاء خانقين.

وأضافت أن مسلحي التنظيم أوقفوا سيارة بداخلها ثلاثة رجال وثلاث نساء، إذ جرى إطلاق النار على الرجال الثلاثة وهم مجید حسن سباعي، ومحسن هادي سباعي، ومحمد هادي سباعي، فيما أطلق مسلحو التنظيم سراح النساء.

وأشار المصدر إلى أن مسلحي التنظيم أطلقوا النار على سيارات مارة أخرى ما أدى إلى جرح شخصين آخرين.







