سقوط 5 جرحى من الأمن السياحي في ليلة عنيفة داخل أحد فنادق النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من عناصر الأمن السياحي جرحى اثناء اقتحام احد الفنادق وسط المدينة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للأمن السياحي اقتحمت فندقاً سياحياً، وذلك بسبب بلاغ على اقامة حفلة غنائية في الفندق"، مشيرا إلى ان "القوة الامنية تمت محاصرتها من قبل الحضور في الحفل داخل الفندق".

وبين المصدر، ان "الحاضرين في الفندق يبلغ عددهم اكثر من 100 إلى 150 شخصاً، وانهالوا بالضرب على افراد القوة الامنية المكونة من 5 أشخاص، وتسببوا بجروح وكسور بليغة لهم".