سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط 4 ضحايا ومصابين بين صفوف الشرطة يوم السبت، في هجوم شنه مسلحو داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبا في الشرطة لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر هجوم مسلح لتنظيم داعش على منطقة الكسرة التابعة لناحية النخيب غربي محافظة الانبار".

وأضاف المصدر أنه "تم التوجيه بانتشار امني واسع للبحث عن الارهابيين، الذين فروا إلى المناطق الصحراوية".

كا أفاد شاهد عيان من المنطقة لوكالة شفق نيوز، بأن "المسلحين يستقلون سيارتين ويقدر عددهم نحو ثماني عناصر".