سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-11-28T16:58:03+0000
سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط 4 ضحايا ومصابين بين صفوف الشرطة يوم السبت، في هجوم شنه مسلحو داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبا في الشرطة لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر هجوم مسلح لتنظيم داعش على منطقة الكسرة التابعة لناحية النخيب غربي محافظة الانبار".

وأضاف المصدر أنه "تم التوجيه بانتشار امني واسع للبحث عن الارهابيين، الذين فروا إلى المناطق الصحراوية".

كا أفاد شاهد عيان من المنطقة لوكالة شفق نيوز، بأن "المسلحين يستقلون سيارتين ويقدر عددهم نحو ثماني عناصر".

related

داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

Date: 2020-08-24 20:21:42
داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

Date: 2020-08-05 21:14:38
هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

Date: 2020-10-06 14:23:32
قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Date: 2020-11-13 20:19:05
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

Date: 2020-09-05 16:51:05
داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

Date: 2020-10-04 09:40:26
الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

العراق يقضي بسجن مدانتين من قيرغستان 15 سنة

Date: 2019-07-11 12:48:47
العراق يقضي بسجن مدانتين من قيرغستان 15 سنة