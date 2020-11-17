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سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

Category: أمـن

Date: 2020-11-17T19:40:30+0000
سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط أربعة صواريخ على الأقل مساء الثلاثاء على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، في هجوم استهدف في الغالب السفارة الأمريكية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء".

وأشار إلى "تشغيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء"

كما لفت المصدر إلى أن القوات الأمريكية التي تتولى حماية السفارة شغلت منظومة صواريخ باتريوت لحظة وصول الصواريخ، مضيفا "من المحتمل تم التصدي للصواريخ".

وهذا أول هجوم من نوعه خلال نحو خمسة أسابيع، بعدما توقفت الهجمات إثر إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة العراقية" في العاشر من الشهر الماضي، إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.

و"المقاومة العراقية" جهة غير معروفة، ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران بينها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء".

وجاء إعلان وقف الهجمات، بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.

وتتهم واشنطن، الفصائل العراقية المقربة من إيران وعلى رأسها "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء الهجمات.

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