سقوط 3 مسيرات في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بسقوط ثلاث طائرات مسيّرة في مناطق متفرقة شمال غربي محافظة كركوك، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن إحدى الطائرات سقطت في قرية قردرة التابعة لقضاء الدبس، فيما سقطت طائرة أخرى في قرية داود گورگە التابعة لناحية سركران.

وأضاف أن الطائرة الثالثة سقطت في قرية طويلعة التابعة أيضاً لقضاء الدبس، شمال غربي كركوك.

وأوضح المصدر أن أسباب سقوط الطائرات المسيّرة ما تزال غير معروفة حتى الآن، مشيراً إلى أن سقوطها قد يكون نتيجة استهدافها بنيران الدفاعات الأرضية أو بسبب خلل فني، بانتظار نتائج التحقيقات الفنية.

وبيّن أن القوات الأمنية توجهت إلى مواقع سقوط الطائرات المسيّرة، وفرضت إجراءات أمنية في محيطها، تمهيداً لفحص الحطام وتحديد الجهة التي تقف خلف إطلاقها ومسارها قبل سقوطها.