سقوط 3 متظاهرين جراء صدامات الناصرية والمحتجون يستعيدون السيطرة على جسرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل 3 متظاهرين جراء المصادمات مع القوات الأمنية في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة متظاهرين قتلوا عصر اليوم، خلال الاحتجاجات العنيفة تشهدها الناصرية لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي".

وأضاف أن "مستشفى الحبوبي افتتح الكراج الموحد بداخله لاستقبال الجرحى الذين فاقت اعدادهم السبعين جريحا".

ولفت المصدر إلى "وجود إجماع كلي من قبل المتظاهرين على حرق مبنى ديوان المحافظة"، موضحا ان "بدايات الحرق كانت بكافة محيط المبنى الجديد للمحافظة".

وأشار إلى أن "المتظاهرين استعادوا السيطرة على جسري النصر والزيتون وسط الناصرية بعد طرد القوات الأمنية منهما".