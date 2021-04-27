سقوط 3 قذائف هاون في محيط ناحية متنازع عليها بديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي، يوم الثلاثاء، بسقوط 3 قذائف هاونات على مناطق محيط قره تبه 113 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية قره تبه وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن 3 قذائف هاون سقطت على قرية بني سعد 3 كم شمال قره تبه واطراف القرية دون اي خسائر او اصابات بشرية أو اضرار مادية.

واضاف التميمي؛ ان قوات الامن والحشد شنّوا حملة تمشيط وتفتيش بحثا عن مصدر اطلاق الهاونات، مؤكدا ان الهجوم تقف وراءه عناصر داعش.

وتقع ناحية قره تبه على بعد 112 كم شمال شرق بعقوبة وتضم 66 قرية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان.