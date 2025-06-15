سقوط 3 طائرات مسيرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بسقوط 3 طائرات مسيرة بمناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية سجلت صباح اليوم، سقوط 3 طائرات مسيرة في أقضية سوق الشيوخ والشطرة وقلعة سكر بمحافظة ذي قار.

وبين المصدر، أن الطائرات سقطت على مناطق زراعية دون إحداث أي خسائر بشرية، مشيرا الى رفعهن من المناطق كافة من قبل فرق الدفاع المدني.

وكانت منطقتا "حميرة" و"أم الگطع" ضمن قضاء قلعة سكر شمال محافظة ذي قار، قد شهدتا أمس السبت، سقوط طائرتين مسيّرتين، رجّحت مصادر أمنية أن تكون إحداهما من نوع "أراش" الإيرانية.

وقد باشرت القوات الأمنية حينها برفع حطام الطائرتين للتحقق من نوعيتهما ومصدرهما، وسط تحذيرات من خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في مناطق زراعية مأهولة.

ومنذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الأحد، تم رصد سقوط ما يقارب 11 مسيّرة في مناطق مختلفة من الأنبار، بعضها قرب قاعدة عين الأسد، فيما توزعت الأخرى في مناطق نائية دون أن تتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.