سقوط 3 جرحى في المواجهات بين القوات الامنية ومحتجي الناصرية

شفق نيوز/ قامت القوات الأمنية في ذي قار، يوم السبت، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز لمنع وصول المتظاهرين الى مبنى المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان القوات الامنية قامت بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين لمنع تقدمهم تجاه مبنى محافظة ذي قار، كما تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف؛ ان الى هذه اللحظة سقط 3 جرحى من المتظاهرين جراء الصدامات الجارية الحالية.

وذكر مراسل وكالة "شفق نيوز" في وقت سابق من اليوم، أن "العشرات انطلقوا بثلاثة محاور من ساحة الحبوبي وجسر النصر ومبنى المحافظة صوب قيادة الشرطة رفضا لتنصيب الاسدي بمنصب المحافظ خلفا للمقال ناظم الوائلي".

وبين، أن " فور حدوث التجمعات حدثت صدامات مع القوات الأمنية".