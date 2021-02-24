سقوط 18 جريحاً في صدامات عنيفة بالناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، بسقوط 18 جريحاً في صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الطبية سجلت اصابة 18 شخصا بين صفوف المتظاهرين المطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، والقوات الأمنية التي تحاول فرض السيطرة على الوضع".

وأوضح أن "الإصابات توزعت بين 8 متظاهرين بعضهم بالرصاص الحي، و10 عناصر شرطة نتيجة رشقهم بالحجارة والطابوق".

وتستخدم قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل أخرى تحتوي مادة الفلفل الحار، لتفريق المتظاهرين وسط مدينة الناصرية وإعادة فتح الجسر المغلق.

وتجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية، الأربعاء، مع عودة الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وخرج المتظاهرون للشوارع لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ، وقاموا بإغلاق جسر النصر وسط المدينة، وسط صدامات مع أفراد الأمن، وفق.

وكان متظاهران قتلا وأصيب عشرات الأشخاص من المتظاهرين وأفراد الأمن في صدامات عنيفة بالناصرية اليومين الماضيين.