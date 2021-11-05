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سقوط أول متظاهر ضحية متأثرا بإصابته بالرصاص في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-05T19:06:59+0000
سقوط أول متظاهر ضحية متأثرا بإصابته بالرصاص في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط أول ضحية من المتظاهرين مساء يوم الجمعة جراء إصابته بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومحتجين أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد مستشفيات بغداد في جانب الكرخ سجلت وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص الحي".

وأضاف أن المتظاهر أصيب خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومحتجين أمام الجسر المعلق وهو إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 30 منتسباً من قوات حفظ القانون و15 متظاهراً أصيبوا نتيجة تبادل اطلاق النار والرشق بالحجارة، قرب الجسر المعلق".

وتابع المصدر أن "الوضع الآن جيد وهناك هدوء تام"، لافتاً الى أن "عجلات الدفاع المدني دخلت لمكان الاشتباك وسيطرت على جميع الحرائق المندلعة بالخيم والحشائش".

واتخذت الصدامات العنيفة في بغداد مساء الجمعة منحى "خطيرا" عبر تبادل إطلاق النار بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد.

وجاءت التطورات الأخيرة بعد إصابة ١٢٥ شخصا خلال مواجهات في النهار معظمهم من قوات الأمن.

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